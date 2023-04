भाजप दुटप्पी! अतिक-अश्रफ हत्येवरून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचा हल्लाबोल

उत्तर प्रदेशात कुख्यात गुंड आणि गँगस्टर अतीक अहमदसह त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांची शनिवारी रात्री पोलिसांसमोरच गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. यानंतर देशभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या घटनेवरून भाजपला लक्ष्य केलं आहे.

‘उत्तर प्रदेशातील (यूपी) लोकांसाठी चकमकी ही एक सामान्य गोष्ट झाली आहे. यूपीच्या लोकांनी या चकमकींचा निषेध केला पाहिजे. पश्चिम बंगालमध्ये काही घडले तर ते (भाजप) केंद्रीय यंत्रणांना पाठवतात. भाजप हे डबल इंजिन आहे… डबल स्टँडर्ड’, अशा शब्दात ममता बॅनर्जी यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

Kolkata | Encounters have become a normal thing for the people of Uttar Pradesh. People of UP should protest against these encounters. If anything happens in West Bengal, they (BJP) send central agencies. BJP is double engine…double standard: West Bengal CM Mamata Banerjee on… pic.twitter.com/5GTX3oe4xW

— ANI (@ANI) April 17, 2023