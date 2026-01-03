इचलकरंजीत भाजपकडून शिंदे गटाचा करेक्ट कार्यक्रम!

सामना ऑनलाईन
|

कोल्हापूर महापालिकेत भाजप आणि शिंदे गट यांच्यात युती आहे, परंतु भाजपने या निवडणुकीत शिंदे गटाचा करेक्ट कार्यक्रम केल्याची चर्चा आहे. भाजपने युती असूनही आपल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म दिल्याने शिंदे गटाचे उमेदवार टेन्शनमध्ये आले आहेत.

इचलकरंजी मनपा निवडणुकीत भाजपने शिंदे गटाला सुटलेल्या जागांवर एबी फॉर्म दिल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. इचलकरंजीमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची 10 ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. त्यामुळे एकंदरीतच महायुतीमध्ये 65 जागांसाठी जवळपास 78 फॉर्म देण्यात आले आहेत. एकूण 65 जागांसाठी तब्बल 78 एबी फॉर्मचे वाटप केल्याने तब्बल 13 जागांवर अधिकचे उमेदवार आहेत. भाजपने 56 उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले आहेत. शिंदेसेनेकडून 10 उमेदवारांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली आहे. अजित पवार गटाने तब्बल 12 उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले आहेत. काही ठिकाणी ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ या नावाखाली उमेदवार रिंगणात ठेवून जो निवडून येईल, त्याला महायुतीचा अधिकृत उमेदवार मानले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजप आमदाराकडून बंडखोर आत्याची मनधरणी, बंड थंड करताना नाकीनऊ

भूमिपुत्र असूनही आम्हाला हाकलण्याचा प्रयत्न झाला, कुलाब्यातील कोळीवाड्यातील रहिवाशांनी व्यक्त केला संताप

मित्रपक्ष संपवणे हाच भाजपचा एकमेव अजेंडा, काँग्रेसची शिंदे गट आणि भाजपवर जोरदार टीका

निवडणुकीच्या कामास नकार देणाऱ्या चार मुख्याध्यापकांवर कारवाई, नागपुरात जिल्हा प्रशासनाकडून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

उमेदवाराला 9 ते 15 लाखांपर्यंत खर्च करता येणार! निवडणूक खर्चावर प्रशासनाचा वॉच, प्रत्येकाचा हिशेब द्यावा लागणार

चिन्हे, बॅच, उपरणी, गमछांची विक्री जोरात; दिल्लीचे झेंडे ठाण्यात फडकले

भांडुपगावात भव्य किर्तन महोत्सव

पश्चिम रेल्वेवर आज, उद्या 145 लोकल फेऱ्या रद्द; ग्रँट रोड-मुंबई सेंट्रलदरम्यान मोठा ब्लॉक, प्रवाशांचे हाल होणार

पैसे घेऊन तिकिटे विकली! लातुरात भाजपच्या निष्ठावंतांचा माघार घेण्यास नकार