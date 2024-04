तिहार तुरुंगात मधुमेह तज्ज्ञ नाही, केजरीवालांना हळुहळू संपवण्याचं षडयंत्र; ‘आप’च्या आरोपांनी खळबळ

कथित मद्य घोटाळ्याच्या आरोपांखाली अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या तिहार तुरुंगात असून त्यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीवरून तुरुंगाबाहेर गोंधळ उडाला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीकडून सातत्याने केला जात आहे. रविवारी दिल्ली सरकारचे मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकावर हल्ला चढवला.

तिहार तुरुंगाच्या डीजींनी एम्स रुग्णालयाला एक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी एक मधुमेह तज्ज्ञाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. या पत्रामुळे भारतीय जनता पक्षाचा बुरखा फाटला आहे. आमच्याकडे विशेष डॉक्टर असून इन्सुलीनही असल्याचे कालपर्यंत तिहार तुरुंग प्रशासन म्हणत होते. मात्र या पत्रामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे, असा आरोप Saurabh Bhardwaj यांनी केला.

Arvind Kejriwal यांना हळुहळू संपवण्याचे षडयंत्र कसे रचले जातेय हे देशच नाही तर आंतरराष्ट्रीय माध्यमंही पाहत आहेत. तिहार तुरुंगामध्ये फक्त एक साधारण डॉक्टर असून तिथे त्याला कोणी नियुक्त केले हे माहिती नाही. मात्र लोकांमध्ये निवडून आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना इन्सुलीनपासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप भारद्वाज यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, अरविंद केजरीवाल यांना 20 वर्षांपासून मधुमेहाचा त्रास असून गेल्या 12 वर्षापासून ते इन्सुलीन घेतात. दररोज 50 युनिट इन्सुलीन ते घेताल आणि त्यामुळे त्यांचा मधुमेह नियंत्रणात राहतो. सध्या ते तुरुंगात असून त्यांना इन्सुलीनची गरज आहे, मात्र ते दिले जात नाही.

तिहार तुरुंग प्रशासनाने जारी केलेला रिपोर्ट हा खोटारडेपणाचा कळस आहे. रक्तातील साखरेची पातळी तपासण्यासाठी ते कधीही तपासणी करत आहेत. जेव्हा सारखेची पातळी कमी दिसते त्याचीच नोंद अहवालात केली जात आहे. अशा प्रकारे केजरीवाल यांच्या हत्येचे षडयंत्र सुरू असल्याचे भारद्वाज म्हणाले.

#WATCH | Delhi Minister & AAP leader Saurabh Bharadwaj says, “The report of Tihar jail is a bundle of lies… Firstly, the sugar has been measured randomly and whenever the sugar level has been low, only that record is there in the report. It’s a conspiracy to kill Arvind… pic.twitter.com/RlIKO4PN6o

