मणिपूर हिंसेसाठी भाजपचं द्वेषाचं राजकारण जबाबदार, काँग्रेसची टीका

मणिपूरमध्ये बुधवारी आदिवासींच्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार उसळला. पण, त्या हिंसाचाराचं लोण आता राजधानी इंफाळसह इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील पसरलं आहे. मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. या परिस्थितीला भाजपचं द्वेषाचं राजकारण जबाबदार असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे.

काँग्रेसचे खासदार रणदीप सूरजेवाला यांनी भाजपच्या राजकारणावर निशाणा साधला आहे. देशाच्या इतिहासातलं एक वेदनादायी आंदोलन सध्या मणिपूरमध्ये सुरू आहे. मणिपूरमध्ये हिंसाचार, लूटपाट मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. दंगलखोरांना दिसताक्षणीच गोळ्या घालण्याचे आदेश मणिपूर सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत. ब्रिटीश सरकारनंतर फक्त मोदी सरकारच अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकतं, अशी टीका सूरजेवाला यांनी केली आहे.

Prime Minister & Home Minister are busy sowing the seeds of polarisation & division in #Karnataka by weaving fake narratives as #Manipur_is_burning !

A decisive defeat for BJP in Karnataka is the only guarantee of serving National Interest.

Time to sack Home Minister, Sh. Amit… pic.twitter.com/ExP8uI3WwF

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) May 4, 2023