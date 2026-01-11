भाजप हा खाणाऱ्यांचा अन् बलात्काऱ्यांचा पक्ष – प्रकाश आंबेडकर

सामना ऑनलाईन
|

भाजप हा आतापर्यंत केवळ पैसे खाणाऱयांचा पक्ष होता. तो आता बलात्काऱयांचा पक्ष झाला आहे, असा जबरदस्त टोला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी लगावला. भाजपने बदलापूर बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला स्वीकृत नगरसेवक पद दिले आहे. त्यामुळे आपल्या कुटुंबातील मुली सुरक्षित ठेवायच्या असतील तर भाजपला मतदान करू नका, असेही अॅड. आंबेडकर यावेळी म्हणाले.

भाजपचे हे जे नवीन पॅरेक्टर उभे राहत आहे, त्याला आम्ही बदलू शकत नाही. या पॅरेक्टरला बदलायचे असेल तर भाजप व संघाला मतदान करणारा मतदारच ते बदलू शकतो. भाजप व संघाने व्यभिचाराचा मार्ग अवलंबला आहे. ते थांबवणे आमच्या नव्हे तर तुमच्या हातात आहे, असेही आंबेडकर म्हणाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

दीड महिन्यात 61 कोटींची घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली

बापानेच केली जुळ्या चिमुकल्यांची हत्या

बरडचे सुपुत्र नायक विकास गावडे शहीद, आज लष्करी इतमामात अंत्यसंस्कार

निवडणूक प्रशासनाचा गलथान कारभार उघड, चार अपत्ये असलेली महिला निवडणूक रिंगणात

विकासकामे केली नाहीत तर राजीनामा देईन, शिवसेनेच्या महिला उमेदवाराने बॉण्डवर लिहून दिले

पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात अडथळा आणाल तर खबरदार, उच्च न्यायालयाचा भावी नगरसेवकांना थेट इशारा

एकमेकांवर आरोप करण्यापेक्षा सत्ता सोडा, काँग्रेसचे भाजप-अजित पवार गटाला आव्हान

मुंबईच्या प्रचारात शिवसेना-मनसे-राष्ट्रवादीचा झंझावात! नेत्यांच्या सभा, रॅली, शाखा भेटींना उदंड प्रतिसाद

गुजरातच्या दावणीला बांधण्यासाठी भाजपला मुंबई हवी, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप