भाजप नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या मातोश्रींना कोरोनाची लागण, रुग्णालयात दाखल

भाजप नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि त्यांच्या आईंची तब्येत बिघडल्याने दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दोघांना कोरोनाची लागण झाली असून दोघांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

JustIn: #JyotiradityaScindia (@JM_Scindia), mother admitted to #Delhi hospital with #Covid-like symptoms pic.twitter.com/9iE2EgLmAP

— IANS Tweets (@ians_india) June 9, 2020