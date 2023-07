बिहारमध्ये पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये भाजप नेत्याचा मृत्यू, राजकीय वातावरण तापलं

बिहार विधानसभेमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून राडा झाला. यानंतर भारतीय जनता पक्षाने नितीश कुमार सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमध्ये भाजपच्या नेत्याचा मृत्यू झाला. विजय कुमार सिंह असे भाजप नेत्याचे नाव आहे. ते सरचिटणीस पदावर कार्यरत होते.

विधानसभेमध्ये निदर्शने केल्यानंतर भाजप नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले. पाटणा येथील डाकबंगला चौकात आंदोलनासाठी जमलेल्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असा आरोप भाजप नेत्यांनी केला. या लाठीचार्जमध्ये विजय कुमार सिंह जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. यामुळे बिहारधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करू

पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये आमच्या पक्षाच्या एका नेत्याचा मृत्यू झाला. ही घटना दुर्दैवी असून आम्ही पोलिसांवर गुन्हा दाखल करू. या घटनेला मुख्यमंत्री नितीश कुमार जबाबदार आहेत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी दिली.

#WATCH | Bihar | “It is so unfortunate that one of our party workers died due to a lathi charge by the police. He died on the way to the hospital. We will lodge murder charges against the police. Nitish Kumar is responsible for all this”: Sushil Modi, Former Deputy CM of Bihar &… pic.twitter.com/HVGmquoWJ4

