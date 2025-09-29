राहुल गांधींना जीवे मारण्याची धमकी, भाजप नेत्यावर गुन्हा दाखल

सामना ऑनलाईन
|

एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेदरम्यान भाजपच्या विद्यार्थी संघटनेचे (ABVP) माजी नेते प्रिंटू महादेव यांनी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. ‘राहुल गांधींच्या छातीत गोळ्या घालू’, असं ते म्हणाले होते. याच प्रकरणी आता त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २६ सप्टेंबर रोजी न्यूज१८ केरळ वाहिनीवर लडाख हिंसाचारावरील चर्चेदरम्यान हे वादग्रस्त विधान प्रिंटू महादेव यांनी यांनी केलं होतं. प्रिंटू महादेव यांनी राहुल गांधी यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आणि म्हटले की त्यांना ‘राहुल गांधींच्या छातीत गोळ्या घालू’.

दरम्यान, या वक्तव्य केल्यानंतर काँग्रेस नेते सदस्य रमेश चेन्नीथला यांनी केरळ पोलिसांनी प्रिंटू महादेव यांच्याविरुद्ध तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. यानंतर आता गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

supreme court

जामीन प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; न्यायाधीशांसाठी ७ दिवसांचं विशेष प्रशिक्षण केलं अनिवार्य

अशी सासू मिळूदे सर्वांना…आईने नाकारले पण सासूने दिले जीवदान

सरकारकडून घोषणांचा फक्त पूर, प्रत्यक्षात मदत पोहोचलीच नाही; आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

बेपत्ता पत्रकार राजीव प्रताप यांचा अखेर मृतदेह जोशीयारा तलावात आढळला; कुटुंबीयांची चौकशीची मागणी

आम्ही तुमच्या इच्छेनुसार तेल खरेदी का करावे? हिंदुस्थानला कोणीही आदेश देऊ शकत नाही; माजी लष्करप्रमुखांनी अमेरिकेला फटकारले

श्री तुळजाभवानी देवीची भवानी तलवार अलंकार महापूजा; दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

solapur-collector-slams-party-spokesperson-over-flood-aid-drama

३ हजारांऐवजी २००च कीट का आणले? राजकारण नको मदत करा! चमकोगिरी करणाऱ्या मिंधेंच्या प्रवक्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी फटकारले

TVK Vijay Rally Stampede – राहुल गांधी यांचा विजय थलपती यांना फोन; दुर्घटनेबाबत शोक व्यक्त

15 दिवसांपूर्वी मोहसीन नक्वीसोबत हस्तांदोलन केले, आता नौटंकी का करता? संजय राऊत यांचा सवाल