एअर इंडिया विक्रीचा निर्णय राष्ट्रविरोधी! भाजप खासदाराचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा

केंद्र सरकारने कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेली एअर इंडिया विक्रीस काढली आहे. सरकारने सोमवारी याबाबतचे प्रस्ताव जारी केले आहे. निर्गुंतवणुकीच्या धोरणानुसार केंद्र सरकार एअर इंडियातील 100 टक्के भागीदारी विक्रीस काढणार आहे. मात्र, एअर इंडिया विक्रीचा निर्णय राष्ट्रविरोधी आहे. या निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जाणार असल्याचे भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करून स्वामी यांनी सोमवारी सरकारला इशारा दिला आहे.

Air India disinvestment process restarts today https://t.co/72eklh9C3g: THIS DEAL IS WHOLLY ANTI NATIONAL and IWILL FORCED TO GO TO COURT. WE CANNOT SELL OUR FAMILY SILVER

— Subramanian Swamy (@Swamy39) January 27, 2020