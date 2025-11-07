जेएनयूमध्ये अभाविपचा धुव्वा, डाव्या आघाडीने सर्व जागा जिंकल्या

सामना ऑनलाईन
|

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी धोबीपछाड दिला. ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि डेमोक्रॅटिक स्टुडंट्स फेडरेशन या डाव्या आघाडीने विद्यार्थी संघाच्या चारही जागा जिंकल्या. ‘अभाविप’ला भोपळादेखील फोडता आला नाही.

अध्यक्षपदासाठी अदिती मिश्रा हिने अभाविपच्या विकास पटेल याचा तब्बल 449 मतांनी पराभव केला. उपाध्यक्षपदी किझाकूट गोपिका बाबू, सुनील यादव सरचिटणीस, तर दानिश अली सहसचिव पदी निवडून आले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पार्थ पवार यांचा महाभूखंड घोटाळा! राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सुपुत्रानेच बुडवला 20 कोटी 99 लाख 99 हजार 500 रुपयांचा महसूल

बिहारमध्ये 65 टक्के मतदान; दगडफेक, शेणफेक आणि बहिष्काराचे गालबोट

रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक! मुंब्रा प्रकरणातील ’पक्षपाती’ गुह्याच्या निषेधार्थ प्रचंड आंदोलन, सीएसएमटीमध्ये मोटरमनच्या ’लॉबी’समोर तासभर ठिय्या

भाजपच्या वॉर्ड अध्यक्षाचे तिबार मतदान, चारकोपमध्येही मतचोरी

माथेरानची राणी धावली, पाच महिन्यांनंतर डोंगरदऱ्यातून शीळ गुंजली

मनोज जरांगे यांच्या हत्येचा कट उघडकीस, अडीच कोटी रुपयांत सुपारी दिली; बीडमधून दोन जणांना अटक

मुंबईसह राज्यात थंडीची चाहूल

पार्थ पवारला क्लीन चीट मिळणार, ते जमीन मिळवतील; तुम्ही बसा असेच, उद्धव ठाकरे यांचा टोला

माझ्या हत्येचा कट रचलाय, हे षडयंत्र खूप मोठ्या व्यक्तीने शिजवलंय, मनोज जरांगेंचा आरोप; उद्या बॉम्ब फोडणार!