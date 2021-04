दोन कानाखाली लावेन! आईसाठी ऑक्सीजन मागणाऱ्या तरुणाला भाजप खासदाराची धमकी

एकीकडे देशभरात कोरोनाचा कहर वाढत चालला असून बेडस,ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि रेमडेसिविर यांचा तुटवडा जाणवतो आहे. लोकं आपल्या कुटुंबियांना वाचवण्यासाठी जिवाचे रान करत असताना, मध्यप्रदेशातील दमोह भागातील एका कोवीड केअर सेंटरमध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री भाजप खासदार प्रल्हाद पटेल यांनी आईसाठी ऑक्सीजन सिलेंडरची मागणी करणाऱ्या तरुणाला ‘दोन कानाखाली लावीन’ अशी धमकी दिल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे.

दमोह भागातील कोवीड केअर सेंटरची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हाद पटेल तिथे पोहोचले होते. यावेळी मीडियाचे कॅमेरे समोर असताना केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांना कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या एका नातेवाईकाने ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल तक्रार करत जाब विचारला. मात्र ही गोष्ट भाजप खासदारांना रुचली नाही. त्यामुळे त्यांनी तरुणाला ‘दोन झापडी’ ठेवून देण्याची धमकी दिली. यावर झापडी खाईन पण ऑक्सिजनची व्यवस्था तर करा असं म्हणत तरुणाने आपली हतबलता व्यक्त केली

SHOCKING: Distressed attendants plead before Union Mantri Prahlad Patel for oxygen but the absent MP says “will give you 2 slaps”!

“ऐसे करेगा तो 2 खायेगा”! pic.twitter.com/ha7vy3q8lH

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) April 22, 2021