भाजप आमदाराला 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले; लोकायुक्तांची कारवाई

कर्नाटकातील गदग जिल्ह्यातील लोकायुक्तांनी शिरहट्टी विधानसभा मतदारसंघातील भाजप आमदार चंद्रू लमाणी यांना लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली सापळा रचून अटक केली. आमदाराला कंत्राटदाराकडून लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या कारवाईनंतर आमदाराची चौकशी करण्यात येत असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
कर्नाटकातील गदग येथे लोकायुक्तांनी शिरहट्टीचे भाजप आमदार चंद्रू लमाणी यांना सापळा रचून केलेल्या कारवाईत 5 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक केली. लघू पाटबंधारे विभागातील कामासाठी त्याने 11 लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे. त्यांचे स्वीय सहाय्यक मंजुनाथ वाल्मिकी आणि गुरुनायक यांनाही अटक करण्यात आली आहे. लोकायुक्त पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम ७(अ) आणि ७(अ) अंतर्गत गुन्हा क्रमांक ०२/२०२६ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली. गडग जिल्ह्यातील चिंचली येथील रहिवासी आणि लघु सिंचन विभागाचे वर्ग-१ कंत्राटदार विजय पुजार यांनी ही तक्रार दाखल केली होती. आमदार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर काम मिळवून देण्याच्या बदल्यात लाच मागितल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
रस्त्याच्या कडेला असलेल्या संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यासाठी आमदार चंद्रू लमाणी यांनी कंत्राटदाराकडून एकूण ११ लाख रुपयांची लाच मागितली. लोकायुक्त पथकाने सापळा रचला आणि या रकमेतून 5 लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम स्वीकारताना आमदाराला रंगेहाथ पकडल्याचा आरोप आहे. कारवाईदरम्यान घटनास्थळावरून पुरावेही गोळा करण्यात आले.
या प्रकरणी आमदारांचे दोन सहकारी – मंजुनाथ वाल्मिकी आणि गुरुनायक यांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. मंजुनाथ वाल्मिकी हे आमदारांचे वैयक्तिक सहाय्यक (पीए) आहेत, तर गुरुनायक हे वैयक्तिक सहाय्यक आहेत. लोकायुक्त पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले आहे आणि त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची चौकशी करण्यात येत आहे. आरोपी आमदार आणि त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि प्रकरणाची पुढील चौकशी सुरू आहे. लाचप्रकरणी संबंधित सर्व तथ्ये आणि पुरावे तपासले जात आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.