पोलिसाच्या कानशिलात लगावणं भोवलं, भाजप आमदार सुनील कांबळे यांच्यावर गुन्हा दाखल

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुनील कांबळे (BJP MLA Sunil Kamble) यांना पोलिसाला मारहाण करणे भोवले आहे. त्यांच्याविरोधात पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस स्थानकामध्ये (Bundgarden police station) भादवी कलम 353 (लोकसेवकाला त्याच्या कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्राणघातक हल्ला किंवा फौजदारी बल) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुक्रवारी ससून रुग्णालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमोरच हा प्रकार घडला होता.

#UPDATE | A case has been registered against BJP MLA Sunil Kamble for slapping Police personnel on duty. The MLA has been booked under IPC section 353 (assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty) at Bundgarden police station of Pune Police. https://t.co/LDKSYzxtSg

— ANI (@ANI) January 6, 2024