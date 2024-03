भाजपला गळती, लोकसभेआधी आणखी एका खासदाराने साथ सोडली; काँग्रेसचा ‘हात’ हातात घेतला

लोकसभा निवडणुकीआधी भारतीय जनता पक्षाला गळली लागली आहे. हरयाणातील खासदार ब्रिजेंद्र सिंह यांच्यानंतर आणखी एका खासदाराने भाजपची साथ सोडली आहे. राजस्थानमधील चुरू मतदारसंघाचे खासदार राहुल कासवान (Rahul Kaswan) यांनी भाजपला रामराम करत काँग्रेसचा हात हातात घेतला आहे. दिल्लीमध्ये काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या उपस्थितीमध्ये कासवान यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी राजस्थानचे प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आणि राजस्थान काँग्रेसचे प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा हे उपस्थित होते.

राहुल कासवान यांचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी काँग्रेसमध्ये स्वागत केले. सरंजामी लोकांविरुद्ध लढणारे कासवान काँग्रेसमध्ये आल्याचा आपल्याला आनंद झाला आहे. अशा विचारधारेचे लोकं काँग्रेसमध्ये आल्यास भाजपचे अस्तित्वच उरणार नाही. भाजप धमकावण्याचे, भीती दाखवण्याचे काम नेहमीच करत आले आहे. पण आम्हाला कासवान यांच्यासारख्या लोकांची गरज आहे, असे खरगे म्हणाले.

भाजप शेतकऱ्यांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष आहे. शेतकऱ्यांसह असे अनेक मुद्दे आहेत. सरंजमशाही लोकांचा आवाज वाढत होता आणि शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष सुरू होते. त्यामुळे आपण काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत असल्याचे राहुल कासवान यांनी स्पष्ट केले.

#WATCH | BJP MP from Churu, Rajasthan, Rahul Kaswan joins Congress in Delhi, in the presence of party president Mallikarjun Kharge.

