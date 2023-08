मी त्यांना ‘फ्लाईंग किस’ देताना पाहिले नाही – भाजप खासदार हेमा मालिनी

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात ‘अयोग्य’ वर्तन केल्याबद्दल सभापतींकडे तक्रार केली आहे. महिला खासदारांनी पत्रावर स्वाक्षरी करून राहुल गांधी यांच्या विरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या महिला खासदारांमध्ये भाजप खासदार व प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी देखील एक होत्या.

So BJP MP Hema Malini did not see the #FlyingKiss.

Propaganda fail ho Gaya Madam Irani. Oops. Try harder next time. pic.twitter.com/ujlnaYrnlW

— Ruchira Chaturvedi (@RuchiraC) August 9, 2023