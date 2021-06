चवन्नीछाप लोकं काहीही लिहितात, खोटं बोलतील त्यांची जीभ झडेल; भाजप खासदाराचे विधान

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि सध्याचे उत्तर प्रदेशातील बागपत येथील भाजप खासदार सत्यपाल सिंह यांचे एक वादग्रस्त विधान सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. ‘सोशल मीडियावर चवन्नीछाप लोकं काहीही लिहितात’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. सिंह पुढे म्हणाले की ‘अशी लोकं पुढील जन्मात माणूस बनणार नाही, पुढच्या जन्मात त्यांची जीभ झडेल आणि ते काहीही बोलू शकणार नाही’

Satyapal Singh, BJP MP from UP’s Baghpat takes dig at one of his rivals over construction of bridge. “I believe people who lie don’t take next birth as humans,” BJP MP said. pic.twitter.com/xABGFrEFzC

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 18, 2021