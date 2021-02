चीन मागे हटणार होता त्याचे काय झाले ? भाजप खासदाराचा पंतप्रधान मोदींना सवाल

चीन प्रश्नी भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी स्वपक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. चीन मागे हटणार होता त्याचे काय झाले असा सवाल स्वामी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना विचारला आहे.

स्वामी यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, पंतप्रधान मोदी यांनी 2020 मध्ये म्हटले होते की कोणी आलेलं नाही कोणी गेलेलं नाही. चीनला हे फार आवडलं पण खरं नाही. नंतर सैन्य प्रमुख मनोहर नरवणे यांनी सैनिकांना आदेश दिले की सीमेवरील पँगाँग सरोवराजवळी जागा आपल्या ताब्यात घ्या जेणेकरून चीनच्या चौक्यांवर आपल्याला लक्ष ठेवता येईल. आता आपण तिथूनच मागे हटत आहोत. पण डेपसांगापासून चीन मागे हटणार होता ते अजून मागे हटलेले नाही म्हणून चीन खूप खुश असल्याचे स्वामी यांनी सांगितले.

PM said in 2020 “Koi aaya nahin and koi gaya nahin” Chinese were overjoyed. But it was not true. Later Naravane ordered troops to cross LAC and occupy Pangong hill overlooking PLA base. Now we are to withdraw from there. But Depsang Chinese withdrawal? Not yet. China thrilled

