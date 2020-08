फेसबुक, व्हॉट्सअपवर भाजप-RSS चे नियंत्रण, खोट्या बातम्या, द्वेष पसरवण्यासाठी वापर!

काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर निशाणा साधला आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअपवर भाजप-RSS चे नियंत्रण असून देशात खोट्या बातम्या, द्वेष पसरवण्यासाठी याचा वापर होत आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे.

राहुल गांधी यांनी एका रिपोर्टचा हवाला देऊन भाजप आणि आरएसएसवर निशाणा साधला आहे. ‘भाजप आणि आरएसएसने देशात फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवले आहे. ते याचा वापर फेक न्यूज आणि द्वेष पसरवण्यासाठी करत आहेत. तसेच मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी याचा वापर होत आहे’, असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.

BJP & RSS control Facebook & Whatsapp in India.

They spread fake news and hatred through it and use it to influence the electorate.

Finally, the American media has come out with the truth about Facebook. pic.twitter.com/Y29uCQjSRP

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2020