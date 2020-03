शिवराज सिंग चौहान यांनी घेतली मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; चौथ्यांदा बनले मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेशात अनेक राजकीय नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर पुन्हा एकदा कमळ फुललं आहे. मध्य प्रदेश भाजप आमदारांनी शिवराज सिंग चौहान यांना विधानसभेचे नेते म्हणून निवडले असून त्यांनी चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. शिवराज सिंग चौहान यांनी सोमवारी रात्री नऊ वाजता राजभवन येथे राज्यपालांच्या हस्ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

Bhopal: BJP’s Shivraj Singh Chouhan takes oath as the Chief Minister of #MadhyaPradesh, at Raj Bhavan. pic.twitter.com/nJuy5TCQR2

— ANI (@ANI) March 23, 2020