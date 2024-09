भाजप माझ्या नावाने खोटं पसरवत आहे, राहुल गांधी यांचा आरोप

राहुल गांधी यांनी अमेरिकेत शीख समुदायाबद्दल विधान केले होते. हे विधान वादग्रस्त असल्याचा दावा भाजपने केला होता. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी अनेक राज्यात राहुल गांधी यांच्याविरोधात अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. यावर आता राहुल गांधी यांनी अमेरिकेतल्या त्या विधानाचा व्हिडीओ एक्सवर पोस्ट केला आहे. तसेच या विधानाचे स्पष्टीकरणही दिले आहे.

The BJP has been spreading lies about my remarks in America.

I want to ask every Sikh brother and sister in India and abroad – is there anything wrong in what I have said? Shouldn’t India be a country where every Sikh – and every Indian – can freely practice their religion… pic.twitter.com/sxNdMavR1X

