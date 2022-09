निवडणुका हरलेल्या राज्यांमधील सरकारं पाडण्याचा भाजपकडून प्रयत्न होतोय!

देशाच्या विविध राज्यांतील विरोधी पक्षाची सरकारे पाडण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करत असल्याचा आरोप सातत्याने होतोय. नुकताच असाच प्रयत्न दिल्लीमध्येही झाला. परंतु दिल्लीतील ऑपरेशन लोटस फेल झाले आणि आम आदमी पार्टीने विधानसभेमध्ये बहुमतही सिद्ध केले. याच फोडाफोडीच्या राजकीय पार्श्वभूमीवर बोलताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजपवर जोरदार टिका केली. निवडणुका हरलेल्या राज्यांमधील सरकारं पाडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होतोय, असा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला.

तृणमूल काँग्रेसचे खाशदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर कोळसा तस्करीचे आरोप आहे. या प्रकरणी शुक्रवारी अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर झाले. ईडीने तब्बल सात तास त्यांची चौकशी केली. ईडी कार्यालयामध्ये चौकशीनंतर त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजपवर केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.

भाजप जनतेच्या जनादेशाविरुद्ध काम करत आहे. झारखंडमध्ये त्यांना जनादेश मिळाला नाही म्हणून तेथील सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी झाले नाही. यासाठी ममता बॅनर्जी यांचे आभार, असे अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले. तसेच केंद्रीय संस्थांचा वापर करून माझ्याशी राजकीय लढा देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी ईडीच्या पक्षपातीपणावरही बोट ठेवले. गुजरात आणि इतर भाजपशासित राज्यांमध्ये ईडी सक्रिय नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

Kolkata, WB | This is not a coal scam or cattle scam, this is Home Minister scam. He needs to take responsibility for this. How can cows be trafficked in presence of BSF? The money from cow trafficking has directly gone to HM Amit Shah: Abhishek Banerjee, TMC leader

