पश्चिम बंगालच्या नंदीग्राममध्ये BJP-TMC कार्यकर्ते भिडले; एकाचा मृत्यू, 7 गंभीर जखमी

लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यासाठी 25 मे रोजी मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी पश्चिम बंगालच्या पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील नंदीग्राम येथे भारतीय जनता पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हिंसक संघर्ष भडकला आहे. बुधवारी रात्री झालेल्या या हिंसक संघर्षात भाजपच्या एका महिला कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला असून 7 कार्यकर्ते जखमी झाले आहेत. टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी रात्रीची वेळ साधत भ्याड आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरांवर भ्याड हल्ला केला असा आरोप भाजपने केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री नंदीग्राममधील सोनचुरा गावामध्ये ही घटना घडली. टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी रात्रीच्या सुमारास धारदार हत्यारांनी हल्ला केल्याचा आरोप भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी केली आहे. या हल्ल्यात भाजपच्या महिला कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला. रथिबाला आडी असे या महिला कार्यकर्त्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस आणि सुरक्षा जवानांचा फौजफाटा येथे तैनात करण्यात आला आहे.

#WATCH | A BJP worker says, “Bhaipo came here yesterday and returned after causing unrest in our peaceful Nandigram. As a result, we saw one of our workers being murdered; two others have been admitted to a hospital in Kolkata. A few of our workers are admitted to a Nandigram… https://t.co/Wy8n1krRJN pic.twitter.com/S4IXasvVVO

— ANI (@ANI) May 23, 2024