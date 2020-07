आसाममध्ये तेल विहरीजवळ भीषण स्फोट, तीन परदेशी तज्ज्ञ जखमी

आसाममधील बागजानामधील तेलाच्या विहरीजवळ एक भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटात तीन परदेशी तज्ज्ञ जखमी हाले आहेत. गेल्या एक महिन्यांपासून ही आग लागली आहे. ती अजूनही आटोक्यात आलेली नाही.

ऑइल इंडियाच्या अधिकाऱ्य़ांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व जखमींना डिब्रुगडच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अँथनी स्टीवन रेनॉल्ड्स, डग डलास आणि क्रेग नील डंकेन अशी या तज्ज्ञांची नावे आहेत. सर्व तज्ज्ञ आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी उपस्थित होते. तेव्हाच एक भीषण स्फोट झाला.

#WATCH: Water being sprayed at well no.5 of Oil India in Baghjan, Tinsukia as part of the operations to douse fire at the location.

An explosion occurred near the well today, while the operation was underway. Three foreign experts present at the site injured & taken to hospital pic.twitter.com/u07jFADoW7

— ANI (@ANI) July 22, 2020