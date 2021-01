दिल्ली बॉम्बस्फोट हा दहशतवादी हल्लाच, ‘मोसाद’चे पथक राजधानीत दाखल होण्याची शक्यता

दिल्लीमध्ये शुक्रवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या तिसऱ्याच दिवशी इस्त्रायलच्या दुतावासाजवळ बॉम्बस्फोट झाल्याने खळबळ उडाली. यानंतर देशभरात हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा बॉम्बस्फोट दहशतवाद्यांनीच घडवून आणल्याचे पुरावे आमच्याकडे असल्याचे विधान इस्त्रायलचे हिंदुस्थानमधील राजदूत रॉन मनका यांनी केले आहे. त्यामुळे या बॉम्बस्फोटाचा तपास करण्यासाठी इस्त्रायलची गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’चे पथक राजधानीत दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शनिवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रॉन मलका म्हणाले की, आम्ही गेल्या काही आठवड्यांपासून हाय अलर्टवर होतो, त्यामुळे या राक्षसी हल्ल्याचे आम्हाला कोणतेही आश्चर्य वाटलेले नाही. तुर्तास हल्ल्यासंबंधी अधिक माहिती गोळा केली जात असून हा दहशतवादी हल्लाच होता असा पुरावा आमच्याकडे असल्याचेही ते म्हणाले. तसेच 2012 पासून जगभरात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची माहिती आम्ही मिळवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जगभरात नावाजलेली गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’चे पथक दिल्लीमध्ये दाखल होण्याची शक्यता वाढली आहे. याबाबत इस्त्रायल आणि हिंदुस्थानमध्ये ‘एनएसए’ स्तरावरील चर्चा झाली असून त्यानंतर इस्त्रायल सरकारने मोसादचे पथक दिल्लीत पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. तसेच या हल्ल्यामागे इराणच्या ‘इस्लामीक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) हात असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, बॉम्बस्फोटानंतर दिल्ली पोलीस सतर्क झाली असून ‘एनएसजी’चे एक पथक दिल्लीतील इस्त्रायल दुतावासावर पोहोचले आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने राजधानीमध्ये राहणाऱ्या काही इराणी नागरिकांचीही चौकशी केली आहे. यातील काहींचा व्हिसा संपल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांच्या फॉरेंसीक पथकाला घटनास्थळी गुलाबी रंगाची एक अर्धवट जळालेली ओढणी आणि एक चिठ्ठी सापडली असल्याची माहिती मिळत आहे. या चिठ्ठीत ‘यह तो ट्रेलर है’ असे शब्द लिहिल्याची माहिती ‘दै. भास्कर‘ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. तसेच घटनास्थळी कोल्डड्रिंक कॅनचे तुकडे आणि बॉल बिअरिंग्सही मिळाल्या आहेत. हे तुकडे फॉरेंसीक लॅबमध्ये तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहे. प्राथमिक तपासामध्ये कोल्डड्रिंक कॅनमध्ये विस्फोटक आणि बॉल बिअरिंग्स भरल्याचे समोर आले आहे.

A half-burnt cloth and polythene bag recovered from the explosion site near the Israel Embassy is being examined by the authorized agencies. Its link to the incident is yet to be ascertained: Delhi Police sources pic.twitter.com/zdJaqreRf0

— ANI (@ANI) January 30, 2021