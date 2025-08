ब्लॉकबस्टर फिक्स्चर! पाकिस्तानशी क्रिकेट म्हणजे देशवासियांच्या भावनांची थट्टा; आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

पहलगाम हल्ल्यानंतर हिंदुस्थान-पाकिस्तानमधी तणाव वाढला आहे. या हल्ल्यामागे पाकिस्तानचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही आशिया कप क्रिकेट स्पर्धेत हे दोन्ही देश आमनेसामने येणार आहेत. याबाबत बीसीसीआयने दिलेले उत्तर म्हणजे पहलगाममधील बळींना विसरुन जा आणि पैसे कमवा, असे असल्याचे दिसते. हे सर्व ब्लॉकबस्टर फिक्स्चर असल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानशी क्रिकेट म्हणजे देशवासियांच्या भावनांची थट्टा असल्याचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी म्हणत मोदी सरकारवर घणाघात केला आहे.

याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ब्लॉकबस्टर फिक्स्चर दिसतंय. आणि हिंदुस्थान सरकार त्यावर एकही शब्द बोलत नाही. किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे! पहलघम हल्ल्यानंतर आणि पाकिस्तान आणि पाकिस्तान आधारित दहशतवादाचा निषेध करण्यासाठी जगभरात शिष्टमंडळे पाठवल्यानंतर, सरकार @BCCI ला आशिया कपमध्ये खेळण्यापासून माघार घेण्यास सांगण्यास तयार नाही. दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या जीवांवर आणि स्वतःचे जीवन धोक्यात घालून आपले रक्षण करणाऱ्या सैनिकांच्या जीवांवर पैसा आणि मनोरंजन. आमच्या खासदार @priyankac19 यांनी संसदेतही हा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि सरकारला विचारले होते की, दहशतवादी देशासोबत संबंध तोडण्यापेक्षा क्रिकेट का महत्त्वाचे आहे! देशाच्या भावनांची खरोखरच थट्टा आहे की @BCCI पाकिस्तानशी खेळण्याचा पर्याय निवडतो आणि सरकार गप्प बसते. मला वाटते की, भाजप फक्त निवडणुकीतच पाकिस्तानचा वापर करेल, अन्यथा सर्व दहशतवादी हल्ले असूनही, क्रिकेट खेळणे सुरू आहे! सरकारकडून मैत्री दिनाचा संदेश: खरी मैत्री अशीच असली पाहिजे… समर्पित आणि एकतर्फी – ते निष्पाप भारतीयांवर हल्ला करू शकतात, पण तरीही आपण त्यांच्यासोबत क्रिकेट खेळू! कारण आपण निवडणुकीत त्यांचे नाव नेहमीच वापरू शकतो, असा हल्ला आदित्य ठाकरे यांनी चढवला आहे.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 3, 2025