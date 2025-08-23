मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळजनक घटना, एसी कोचच्या शौचालयात आढळला चिमुकलीचा मृतदेह

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एसी कोचच्या शौचालयात एका पाच वर्षाच्या चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. मुलीचे अपहरण करून तिची हत्या करण्यात आली आहे. पोलीस सखोल तपास करत आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-कुशीनगर एक्सप्रेसच्या एसी कोच बी 2 मधील टॉयलेटमधील कचरापेटीत एका प्रवाशाने मुलीचा मृतदेह पाहिला. त्यानंतर ट्रेनमध्ये एकच खळबळ उडाली. प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांना प्रकरणाची माहिती दिली. अधिकारी आणि पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे.

मुलीच्या मावस भावानेच तिचे अपहरण केल्याचे समोर आलं आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी लोकांचे जबाब नोंदवले असून पुढील तपास सुरू आहे. तपासाअंती नेमकं काय घडलं ते समोर येईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ganesh Festival 2025 – मुंबईकर गणेशभक्तांसाठी एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय, गणेशोत्सवात मध्यरात्रीपर्यंत धावणार मेट्रो

CPL 2025 – इम्रान ताहिरपुढे तरुण खेळाडूही फिके पडले! केली ऐतिहासिक कामगिरी

video

Video – शहीद जवान, देशापेक्षा पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणं मोठं आहे का? उद्धव ठाकरे

छापा पडताच अभियंत्याने 20 लाख रुपये जाळले, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून 40 लाखाच्या रोकडसह महागडी घड्याळे जप्त

CBI Raid – अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ, ईडीनंतर आता सीबीआयकडून छापेमारी

Nanded News – अतिवृष्टीने तोंडचा घास हिरावला, हताश शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळलं; मुलाच्या विरहात आईचाही मृत्यू

सोयीच्या प्रभाग रचनांसाठी मिंधे गट, भाजप कोणत्याही थराला जावू शकतात; संजय राऊत यांचा हल्लाबोल

कोल्हापुरातील मराठा भवनची जागा लाटली, मराठा समाजाचा रोष परवडणारा नाही! महायुतीचे आमदार माने यांना मराठा महासंघाचा इशारा

पाणी, व्यवहार बंद केले, मग पाकिस्तानशी क्रिकेट कशासाठी? भाजप समर्थक सट्टेबाजांसाठी? संजय राऊत कडाडले