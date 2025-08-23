मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळजनक घटना, एसी कोचच्या शौचालयात आढळला चिमुकलीचा मृतदेह

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळजनक घटना समोर आली आहे. एसी कोचच्या शौचालयात एका पाच वर्षाच्या चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला. मुलीचे अपहरण करून तिची हत्या करण्यात आली आहे. पोलीस सखोल तपास करत आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोकमान्य टिळक टर्मिनस-कुशीनगर एक्सप्रेसच्या एसी कोच बी 2 मधील टॉयलेटमधील कचरापेटीत एका प्रवाशाने मुलीचा मृतदेह पाहिला. त्यानंतर ट्रेनमध्ये एकच खळबळ उडाली. प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासन आणि पोलिसांना प्रकरणाची माहिती दिली. अधिकारी आणि पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवला आहे.
मुलीच्या मावस भावानेच तिचे अपहरण केल्याचे समोर आलं आहे. पोलिसांनी घटनास्थळी लोकांचे जबाब नोंदवले असून पुढील तपास सुरू आहे. तपासाअंती नेमकं काय घडलं ते समोर येईल.