लातूररोड रेल्वे स्थानकावर अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला

सामना ऑनलाईन
|

लातूररोड येथील रेल्वे स्थानकावरील एक नंबर प्लँटफार्मवर अंदाजे चाळीस वर्षीय एका अनोळखी पुरूषाचा मृतदेह सापडला आहे. संबंधित नातेवाईकांनी परळी रेल्वे पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावे असे आवाहन तपासिक पोलीस हवालदार प्रल्हाद डफडे यांनी केले आहे .

लातूररोड येथील रेल्वे स्थानकात दोन दिवसापूर्वी अंदाजे चाळीस वर्षीय अनोळखी पुरूष मृत अवस्थेत आढळून आला आहे. मृताची उंची 5.6 इंच असून त्याचा रंग गहुवर्ण आहे. त्याच्या डाव्या हातावर मराठीतून साविञा व उजव्या हातावर रामदास साविञा असे गोंदलेले आहे. मृताजवळ कोणताही ओळखीचा पुरावा आढळून आला नाही .परळी येथील रेल्वे पोलीस हवालदार प्रल्हाद पुंडलिक डफडे यांनी या घटनेची फीर्याद रेल्वे पोलिस स्टेशन परळी येथे दिली.  घटना स्थळाचा पंचनामा करण्यात आला असून अकस्मात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .तर मृतावर चाकूर येथील शासकीय ग्रामीण रूग्णालयात श्वविच्छेदन करण्यात येऊन मृतदेह नातेवाईकांना ओळख पटवण्यासाठी लातुर येथील विलासराव देशमुख शासकीय रूग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातील शीतगृहात ठेवण्यात आला आहे . .

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तडीपारीची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावा, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांचे आदेश

Ratnagiri News – एका दमात 120 फूट खोल समुद्रात झेपावली, चिपळूणच्या जलकन्येचा जगात डंका

राहुल गांधींचा डॉ. संपदा मुंडेंच्या कुटुंबियांशी फोनवरून संवाद, न्यायाच्या लढाईत पाठीशी असल्याचे दिले आश्वासन

नौदलाला बळ मिळणार, इस्त्रो लॉन्च करणार 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 उपग्रह

Latur News – लातूर जिल्ह्यातील 60 महसूल मंडळापैकी 29 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी

Photo – राष्ट्रपती मुर्मू यांची राफेल भरारी

हेलिकॉप्टर दादाची रिल झाली व्हायरल, कर्नाटकातील हरवलेल्या मनोरुग्ण तरुणाचा लागला शोध

टिटवाळ्यातील रायते नदीत दोन तरुण बुडाले

Kalyan News एक्स्पायर्ड बीयर प्यायल्याने तळीरामाची प्रकृती ढासळली