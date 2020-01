सलमानचा रुद्रावतार, सेल्फी काढणाऱ्या चाहत्यावर ‘दबंग’गिरी करताना कॅमेऱ्यात कैद

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चाहत्यावर चांगलाच भडकला आहे. सलमानने रागाच्या भरात त्या चाहत्याचा मोबाईल फोनही हिसकावून घेतला आणि त्याला दमही दिला. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा सर्व प्रकार गोवा विमानतळावर घडल्याची माहिती मिळत आहे.

Bollywood actor Salman Khan snatches mobile phone of fan who tried to click selfie with him at Goa airport; video of incident goes viral

— Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2020