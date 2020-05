कोरोना विषाणूचा सामना करण्यात आघाडीवर असणाऱ्यामध्ये पोलिसांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र पोलीस लॉकडाऊनचे काटेकोरपणे पालन होण्यासाठी रात्रीचा दिवस करत आहे. याच पोलिसांच्या सन्मानार्थ अनेक सेलिब्रिटींनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा डीपी बदलला आहे. महाराष्ट्रचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी याबाबत आवाहन केले होते.

अनिल देशमुख यांच्या आवाहनाला सेलिब्रिटींनी चांगला प्रतिसाद दिला असून ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम अकाउंटच्या डीपीला महाराष्ट्र पोलिसांचा लोगो लावण्यात आला आहे. यासह पोलिसांच्या धैर्याचे आणि त्यांच्या कार्याला सलाम करण्यासाठी पोस्टही शेअर केली आहे. निर्माता करण जोहर, अभिनेता अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सलमान खान, कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित-नेने यांनी डीपी बदलत ‘कोरोना वॉरिअर्स’ला सलाम केला आहे.

Maharashtra Police has stood by citizens thro' calamities, attacks & disasters. Today as they lead the war on Corona on the streets, I've decided to celebrate them by changing my DP on Twitter, Facebook, Instagram, etc to the Maharashtra Police logo. Join me in this endeavour

निर्माता करण जोहर याने, ‘संकटाच्या समयी विना थकता आमची सुरक्षा करणाऱ्या पोलिसांना सलाम’, असे ट्विट केले आहे.

करणसह अभिनेता अक्षय कुमार, रणवीर सिंग, सलमान खान, कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित-नेने यांनी आपला प्रोफाईल फोटो बदलला आहे. ‘मुंबई पोलिसांचे जेवढे धन्यवाद करावे तेवढे कमी आहेत.त्यांच्या निस्वार्थ सेवेला सलाम. आम्ही आमचा डीपी बदलला आहे, आम्ही त्यांचे आभारी आहोत हे सांगण्यासाठी आम्ही हे केले आहे’, असे ट्विट माधुरीने केले.

Can't thank @MumbaiPolice enough for the selfless work that they are doing for us. Changing our display is just a small gesture of telling them how grateful we are for their efforts! 🙏🏻@AnilDeshmukhNCP @DGPMaharashtra https://t.co/wSGN4HmKIC

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) May 10, 2020