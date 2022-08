स्त्री वेशातील ‘या’ अभिनेत्याला ओळखलंत का? वाचा बातमी

बॉलिवूडमध्ये अनेक अभिनेत्यांनी आजवर स्त्री भूमिका साकारल्या आहेत. यात अनेक नवीन आणि जुन्या अभिनेत्यांचा नंबर लागतो. या यादीत आता आणखी एका दमदार अभिनेत्याचं नाव जोडलं जाणार आहे.

या अभिनेत्याने आजवर अनेक दर्जेदार आणि बहुढंगी भूमिका साकारल्या आहेत. या अभिनेत्याचं नाव नवाजुद्दिन सिद्दिकी. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या हड्डी या चित्रपटाच्या मोशन पोस्टरवर नवाजुद्दिन झळकला आहे. या चित्रपटात तो मध्यवर्ती भूमिका साकारत असून त्याचा स्त्री वेशातील लूक व्हायरल झाला आहे.

या फोटोत त्याने करड्या रंगाचा शिमरी गाऊन परिधान केला आहे. एखाद्या बॉस लेडीप्रमाणे बोल्ड मेकअप आणि हेअरस्टाईलही करण्यात आली आहे. चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेविषयी अद्याप खुलासा करण्यात आला नसला तरी त्याच्या रक्ताने माखलेल्या हातावरून चित्रपटाच्या जॉनरची कल्पना येऊ शकते. त्याच्या या अवतारात त्याला ओळखणं जरासं कठीण आहे.

Crime has never looked this good before. 🔥 #Haddi, a noir revenge drama starring @nawazuddin_s in a never-seen-before avatar.

Filming begins, releasing in 2023.@AkshatAjay @rajesh_rosesh #SaurabhSachdeva #ShreeDharDubey @imadityakashyap @jayoza257 @ravibasrur pic.twitter.com/HJbFk3thcT

— Zee Studios (@ZeeStudios_) August 23, 2022