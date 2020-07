बॉलिवूडमधील ‘पॉवरफुल’ व्यक्तींनी माझे करिअर संपविण्याचा प्रयत्न केलेला, प्रसिद्ध अभिनेत्रीचा आरोप

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर बॉलिवूडमध्ये एक तुफान आले असून हे वादळ अद्याप शमण्याचे नाव घेत नाही. बॉलिवूडमधील घराणेशाही व बाहेरुन आलेल्यांचे करिअर संपविण्यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न होतात याबाबत अनेकांनी वाचा फोडली आहे. अभिनेत्री कंगनाने देखील बॉलिवूडमधील घराणेशाही व सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येबाबत धक्कादायक आरोप केले आहेत. तिच्या या आरोपांनंतर आणखी एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने बॉलिवूडमधील त्या पॉवरफुल व्यक्तींविरोधात मोर्चा खोलला आहे.

I applaud #KanganaRanaut who is braver & bolder than I am. Only I know how a ‘powerful’ person has viciously tried to destroy my career. I stayed silent. Because I am not so brave… @KanganaOffical

अभिनेत्री सिमी गरेवाल हिने ट्विटरवरून कंगना रणौतला पाठिंबा देत तिच्या धाडसीपणाचे कौतुक केले आहे. ‘कंगना रनौत हिचे मला कौतुक वाटतं ती माझ्यापेक्षा जास्त धाडसी व बोल्ड आहे. फक्त मला माहित आहे की बॉलिवूडमधील काही पॉवरफुल व्यक्तींनी कशाप्रकारे माझे करिअर संपवायचा प्रयत्न केला होता. पण मी गप्प राहिले. कारण मी तेवढी शूर नव्हते.’ असे ट्विट सिमी गरेवाल यांनी केले आहे. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी दोन ट्विट करत त्यांची प्रतिक्रीया दिली आहे. ‘कंगना रनौतचा अर्नब सोबतची मुलाखत पाहून मी निराश झाले आहे. सुशांत सिंह राजपूत तसेच बॉलिवूडमध्या बाहेरून आलेल्यांसोबत काय होत असेल या विचाराने मला त्रास होतोय’ असे दुसरे ट्विट त्यांनी केले आहे. तसेच जॉर्ज फ्लॉयड या कृष्णवर्णीयाच्या हत्येनंतर जशाप्रकारे अममेरिकेत रोष उठला होता. तसंच आता सुशांतच्या आत्महत्येनंतर बॉलिवूडमध्ये होईल असे ट्विट केले आहे.

I don’t know what all of you felt after watching #KanganaSpeaksToArnab ..but it has left me quite depressed..

I’m distraught at what #SushantSingRajput endured .. and also what many ‘outsiders’ go through in Bollywood.. it must change!

— Simi Garewal (@Simi_Garewal) July 18, 2020