हैदराबाद विमानतळाला बॉम्बची धमकी; बहरिनवरून येणारे विमान मुंबईला वळवले

सामना ऑनलाईन
|

हैदराबाद विमानतळाला ई-मेलद्वारे बॉम्बची धमकी मिळाल्याने बहरीन-हैदराबाद विमान मुंबईला वळवण्यात आले. रविवारी पहाटे 3 वाजता हैदराबाद विमानतळाला एक मेल आला. त्यात गल्फ एअरलाइनच्या जीएफ-274 बहरीन-हैदराबाद विमानात बॉम्ब असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर बहरीनहून हैदराबादला येणारे विमान तत्काळ मुंबईला वळवण्यात आले.

विमानात एकूण 154 प्रवासी होते. मुंबई विमानतळावर उतरताच सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. विमानाची तपासणी केली असता कोणतीही संशयित वस्तू आढळली नाही. त्यानंतर विमान मुंबईहून रवाना करण्यात आले आणि 11.31 वाजता हैदराबादला पोहोचले.

याआधी हैदराबादच्या राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर बॉम्बच्या धमकीचा मेल शनिवारी आला होता. सुरक्षा यंत्रणांनी तत्काळ विमानतळ परिसर मोकळा करत तपासणी केली असता ही अफवा असल्याचे निष्पन्न झाले. ई-मेल करणाऱ्याचा पोलीस  शोध घेत आहेत.

