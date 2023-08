दिल्ली-पुणे विमानात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी, प्रवाशांना खाली उतरवले; तपास सुरू

दिल्लीहून पुण्याकडे उड्डाण घेणाऱ्या विस्तारा विमानात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी देण्यात आल्याने खळबळ उडाली. शुक्रवारी सकाळी जीएमआर कॉल सेंटरला अज्ञात व्यक्तीने फोन करून ही माहिती दिली. यामुळे खळबळ उडाली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी साडे सात वाजता बोर्डिंग सुरू असताना दिल्लीतून पुण्याला जाणाऱ्या विस्तारा विमानात बॉम्ब ठेवल्याची धमकी मिळाली. यानंतर दिल्ली विमानतळावरील आयसोलेशन बेमध्ये विमानाची तपासणी करण्यात आली. यावेळी सर्व प्रवासी आणि त्यांचे सामान विमानातून सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले. विमानतळ प्रशासन पुढील तपास करत आहे.

