CSK VS KKR आयपीएलचा सामना सुरू असतानाच ईडन गार्डन्सवर बॉम्ब ठेवल्याचा मेल, सुरक्षेत वाढ

ऑपरेशन सिंदूरनंतर संपूर्ण देशभरात हायअलर्ट आहे. खबरदारी म्हणून देशभरातील अनेक विमानतळे बंद ठेवण्यात आली आहेत. अशातच आयपीएलचा सामना सुरू असलेल्या ईडन गार्डन्स मैदानावर बॉम्ब ठेवला असल्याची धमकी देणारा ईमेल पश्चिम बंगाल क्रिकेट बोर्डाला आला आहे.

West Bengal | The Cricket Association of Bengal received a bomb threat mail during the KKR vs CSK match at Eden Gardens in Kolkata on Wednesday, May 7. The mail was detected from an unknown ID in CAB’s official email during the match. The police are investigating the matter while…

