मुंबईहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडिगोच्या विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी

मुंबईहून दिल्लीला येणाऱ्या इंडिगो विमानात बॉम्बची धमकी मिळाली. मंगळवार (३० सप्टेंबर) इंडिगोचे विमान 6E – 762 मुंबईहून निघाले आणि सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास ही धमकी मिळाली. माहिती मिळताच दिल्ली विमानतळावर सुरक्षा वाढवण्यात आली आणि आपत्कालीन परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. विमानाच्या लँडिंग दरम्यान सर्व सुरक्षा उपायांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात आले आहे.
विमानात अंदाजे २०० प्रवासी होते. धमकी मिळाल्यानंतर लगेचच दिल्ली विमानतळावर संपूर्ण आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. विमानतळ अधिकारी आणि सुरक्षा एजन्सींनी सर्व आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था केल्या आणि विमानाच्या सुरक्षित लँडिंगसाठी तयारी केली. तथापि, तपासणीनंतर असे आढळून आले की धमकी विशिष्ट नव्हती, म्हणजेच त्यात कोणताही विशिष्ट धोका स्पष्टपणे दिसून आला नाही. तरीही, सुरक्षा एजन्सींनी कोणत्याही चुका टाळण्यासाठी सर्व प्रोटोकॉलचे पालन केले.
दिल्ली विमानतळावर उतरल्यानंतर, सर्व प्रवाशांना विमानातून उतरवण्यात आले आणि विमानाची तपासणी करण्यात आली. प्रवाशांच्या सामानाचीही कसून तपासणी करण्यात आली. तपास पूर्ण होईपर्यंत विमानतळावरील सुरक्षा वाढवण्यात आली.
इंडिगोच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “आमच्या प्रवाशांना होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत, ज्यामध्ये अल्पोपहार देणे आणि नियमित अपडेट्स शेअर करणे समाविष्ट आहे. नेहमीप्रमाणे, आमच्या प्रवाशांची, वैमानिकांची आणि विमानाची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.”