हैदराबादमधील तीन विमानांना बॉम्बस्फोटाची धमकी, विमानतळावर हायअलर्ट

इंडिगो एअरलाइन्समुळे देशभरात परिस्थिती गंभीर होत चालली असताना, आता एक नवीन बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद येथील राजीव गांधी विमानतळावरील तीन विमानांना बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाली आहे. सोमवारी (८ ऑक्टोबर) ईमेलद्वारे धमक्या देण्यात आल्या होत्या. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व विमानांचे सुरक्षित लँडिंग झाल्यानंतर प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले आहे. विमानतळावर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे आणि पोलिस कसून शोध घेत आहेत.
केरळमधील कन्नूर येथून हैदराबादला आलेल्या इंडिगो फ्लाइट 6E7178 ला बॉम्बची धमकी मिळाली. लुफ्थांसाच्या फ्लाइट LH-752 आणि ब्रिटिश एअरवेजच्या लंडन-हैदराबाद फ्लाइटलाही बॉम्बची धमकी मिळाली. विमानतळाच्या ग्राहक समर्थन ईमेल आयडीवर धमकीचा ईमेल आला, ज्यामुळे पोलिस आणि सुरक्षा एजन्सींना सतर्क करण्यात आले.
तिनही विमाने विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरली आहेत. विमानतळ अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रवाशांना बाहेर काढले आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवले. विमानांना प्रथम एका आयसोलेशन क्षेत्रात नेण्यात आले. त्यानंतर सुरक्षा एजन्सी आणि बॉम्ब स्क्वॉड पथकांनी सर्व विमानांची कसून तपासणी केली आणि तपास अजूनही सुरू आहे.
इंडिगो एअरलाइन्स जवळजवळ एका आठवड्यापासून फ्लाइट संकटाचा सामना करत आहे आणि अद्यापही त्याचे निराकरण झालेले नाही. यामुळे हजारो प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. हैदराबाद, मुंबई आणि दिल्लीसह अनेक शहरांमधून शेकडो इंडिगो फ्लाइट रद्द करण्यात आल्या आहेत. या परिस्थितीत बॉम्बच्या धमकीच्या ईमेलमुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण आणखी वाढला आहे.