पाकिस्तानी कलाकारांचा बॉलिवूडमध्ये काम करण्याचा मार्ग मोकळा, हायकोर्टाने बंदी घालण्याची याचिका फेटाळली

पाकिस्तानी कलाकारांना हिंदुस्थानात काम किंवा परफॉर्म करण्यास बंदी घालण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. 2016 ला उरीमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी अभिनेते, अभिनेत्री, गायक, संगीतकारांसह कलाकारांवर हिंदुस्थानात बंदी घालण्यात आली होती. मात्र आता यासंदर्भातील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने पाकिस्तानी कलाकारांचा चित्रपटसृष्टीत काम करण्याचा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काही दिवसांपूर्वी एका सिनेकर्मीने पाकिस्तानी कलाकारांशी कोणत्याही प्रकारचे व्यावसायिक संबंध ठेवण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. हिंदुस्थानी नागरिक, सेलिब्रिटी आणि कंपन्यांना पाकिस्तानी सिने कलाकार, संगीतकार, गायक, गीतकार आणि तंत्रज्ञांसोबत करण्यास बंदी घालावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे (Justice Sunil B Shukre) आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला (Justice Firdosh P Pooniwalla) यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली.

याचिकेतील मागणी एक वेगळी नीती बनवण्यावर जोर देत असून अशी नीती बनवण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार न्यायालयाकडे नाही. ही तथ्यहीन याचिका असून दोन देशांमधील सांस्कृतिक सौहार्द, एकता आणि शांतता वाढवण्यावर याचा परिणाम होतो. केंद्र सरकारच्या सकारात्मक पावलांमुळे पाकिस्तानचा संघ हिंदुस्थानात होणाऱ्या क्रिकेट विश्वचषकात सहभागी होत आहे. शांतता, सुरक्षा आणि सौहार्दसाठी घेतलेल्या पुढाकाराचा हा परिणाम आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच देशभक्ती ही देशावर असलेल्या भक्तीमध्ये आहे, त्याचा अर्थ दुसऱ्याशी शत्रुत्व करणे असा होत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

खरा देशभक्त तो असतो जो निस्वास्थ असतो, जो आपल्या देशासाठी समर्पित असतो. मनाने चांगले असल्याशिवाय असे होऊ शकत नाही. जो मनाने चांगला असतो तो आपल्या देशाच्या चांगल्या उपक्रमाचे स्वागत करतो. यामुळे देशात आणि सीमेपलीकडेही शांतता, सौहार्द वाढते. देशभक्त होण्यासाठी परदेशाती, विशेषत: शेजारील देशातील लोकांशी वैर बाळगम्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.

