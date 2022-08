राधा-कृष्णाची आक्षेपार्ह चित्रे विकल्याबद्दल हिंदू संघटना संतप्त, ट्विटरवर #Boycott_Amazon ट्रेंडिंग

Amazon या ई-कॉमर्स वेबसाइटवर राधा आणि कृष्णाची आक्षेपार्ह पेंटिंग विक्रीसाठी ठेवल्यामुळे हिंदू संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. याप्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीने पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल केला आहे. हिंदू संघटनेच्या सदस्यांनी बेंगळुरूमधील सुब्रमण्य नगर पोलीस ठाण्यात निवेदन दिले आणि अ‍ॅमेझॉनवर कारवाई करण्याचे आवाहन केले. दरम्यान ट्विटरवर #Boycott_Amazon ट्रेंड होत आहे.

संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जन्माष्टमी निमित्त Amazon आणि Exotic India यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर ही पेंटिंग विक्रीसाठी उपलब्ध केली होती. ज्यावर निषेध नोंदविला गेला होता. त्यानंतर Amazon आणि Exotic India या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवरून पेंटिंग काढून टाकले आहे. मात्र ते पुरेसे नसून Amazon आणि Exotic India या दोघांनीही हिंदूंची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे. तसेच, हिंदूंच्या भावना पुन्हा कधीही दुखावणार नाहीत, अशी शपथ घेतली पाहिजे.

Hindu unity triumphs again! @amazonIN & @exoticindiaart quietly withdraw obscene painting of #ShriKrishna & Radhaji. But this is not enough. Both Amazon & Exotic India must tender unconditional apology & pledge not to hurt sentiments of Hindus ever again.#Boycott_Amazon pic.twitter.com/S2ptVaBa4T

— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) August 19, 2022