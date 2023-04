‘ब्राह्मणांनी नेहमीच धर्म, संस्कृतीचं रक्षण केलं; त्यामुळे…’, निवडणुकीपूर्वी शिवराज सरकारची मोठी घोषणा

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने ब्राह्मण कार्ड खेळले आहे. ब्राह्मणांनी नेहमीच धर्म आणि संस्कृतीचे रक्षण केल्याचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. शनिवारी परशुराम जयंतीनिमित्त एका सभेमध्ये बोलताना त्यांनी हे विधान केले. यादरम्यान त्यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे.

मंदिराच्या सर्व जमिनींचे लिलाव करण्याचा अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही, तर पुजाऱ्यांना देणात येणार असल्याचे शिवराज सिंह चौहान म्हणाले. ब्राह्मणांनी नेहमीच धर्म आणि संस्कृतीचे रक्षण केल्याचे म्हणत त्यांनी ब्राह्मण समाजासाठी ‘ब्राह्मण कल्याण मंडळ’ची स्थापन करण्याचे जाहीर केले.

ते पुढे म्हणाले, सरकार कोणत्याही मंदिराच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आणणार नाही. त्यामुळे जेवढी जमीन मंदिरांच्या नावावर आहे तेवढ्या जमिनीचा लिलाव जिल्हाधिकारी करू शकणार नाहीत. त्या जमिनीचा लिलाव केवळ पुजाऱ्यांनाच करता येईल. याशिवाय जे खासगी मंदिरं आहेत आणि जिथे विश्वस्त मंडळ तयार करण्यात आले आहे तिथेही पुजाऱ्यांना सन्मानजनक मानधन देण्याचे नियम तयार करून निर्देश दिले जातील, अशी घोषणा शिवराज सिंह चौहान यांनी केली.

#WATCH | We have decided that the govt will not have any control over the activities of the temples & the auction of temple land will be done by priests & not by collectors…Brahmins have always protected religion & culture, so for their welfare, we will set up ‘Brahmin Welfare… pic.twitter.com/KTQKMFbAF2

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 23, 2023