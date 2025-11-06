हे खूप भयानक आहे! राहुल गांधी यांच्या गौप्यस्फोटानंतर ब्राझिलियन मॉडेलची पहिली प्रतिक्रिया, फोटोबाबतही केला खुलासा

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोग व मोदी सरकारच्या संघटित मतचोरीचा पर्दाफाश केला. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत 25 लाख मतांची चोरी झाली, असा गौप्यस्फोट करत राहुल गांधी यांनी एका ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटोही दाखवला. या मॉडेलने हरयात 22 वेळा मतदान केल्याचे त्यांनी समोर आणले. यामुळे खळबळ उडालेली असतानाच आता ब्राझिलची ही मॉडेलही समोर आली असून तिने काही व्हिडीओ जारी करत यावर भाष्य केले आहे.

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवलेला फोटो आपल्यापासून हजारो किलोमीटर दूर राहणाऱ्या लरिसा या ब्राझिलच्या मॉडेलचा आहे. सोशल मीडियावर तिचीच चर्चा सुरू असताना आता तिने व्हिडीओ पोस्ट करत यावर भाष्य केले असून हिंदुस्थानातील राजकारणाची आपला कोणताही संबंध नसून आपल्या फोटोचा गैरवापर केला जात आहे असे म्हटले. तसेच हा फोटो मॉडेलिंगच्या काळातील जुना स्टॉक फोटो असल्याचेही तिने म्हटले.

