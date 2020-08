बोंबला! पालिकेच्या ऑनलाईन मिटिंगदरम्यान कॅमेरा राहिला ऑन, भलताच प्रकार झाला रेकॉर्ड

जगभरात कोरोनाचा हाहाकार उडाला असताना सरकारी, खासगी कार्यालयाचे काम घरून सुरू आहे. अशा वेळी महत्वाच्या कामासंदर्भात बैठकीसाठी गुगल मिट, स्काइप, झूम यासारख्या ऍपचा वापर केला जात आहे. मात्र ब्राझीलमध्ये सुरू असलेल्या एका बैठकीदरम्यान भलताच प्रसंग कॅमेऱ्यात कैद झाला. येथील रियो डी जनेरिया पालिकेच्या लाईव्ह बैठकीत एका सदस्याच्या लॅपटॉपमधील झूमचा कॅमेरा सुरूच राहिला आणि सेक्स व्हिडीओ रेकॉर्ड झाला.

‘डेली मेल’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ब्राझीलच्या रिओ डी जेनेरियाच्या सिटी काउन्सिलच्या ऑनलाइन बैठकीदरम्यान एक विचित्र प्रकार घडला. कोरोना संकटकाळात पालिका यंत्रणेमार्फत विद्यार्थ्यांना अन्न सुरक्षा कशी दिली जावी, याबाबत या बैठकीत चर्चा सुरू होती. याच दरम्यान अचानक एक सदस्य व्हिडीओ कॉलमधून बाहेर पडला. मात्र लॅपटॉप मधील झूम ऍपचा कॅमेरा बंद करण्यास तो विसरला. कॅमेरा बंद न करता येथे एक कपल सेक्स करताना दिसले.

Get a Zoom! Couple are caught having SEX during Rio de Janeiro council video conference https://t.co/5BmGcqf5IX

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 17, 2020