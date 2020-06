Breaking – राज्यात 31 जुलै पर्यंत लॉकडाऊन वाढवला

महाराष्ट्र सरकारने 31 जुलै पर्यंत लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एएनआय या वृत्त संस्थेने यासंदर्भात ट्विट करत माहिती दिली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारकडून जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना या संदर्भातील माहिती कळवली असून लोकांनी अनावश्यक घराबाहेर पडू नये, ज्यामुळे प्रशासनावर ताण येईल यासाठी स्थानिक पातळीवर योग्य ती पाऊले उचलण्याची परवानगी देखील दिली आहे. देशभरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या वेगाने वाढत आहे. महाराष्ट्रात ही संख्या सर्वाधिक आहे. अशा वेळी कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन आवश्यक असून फक्त आवश्यक कामासाठीच घराबाहेर पडावे, अनावश्यक घराबाहेर फिरू नये असा सल्लाही राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेला रविवारी केलेल्या निवेदनात दिला होता.

Concerned District Collector and Commissioners of the Municipal Corporations in the state may enforce certain measures and necessary restrictions in specified local areas on the permitted non-essential activities and movement of persons to control #COVID19: Maharashtra Government https://t.co/6QPs5GPtCY

— ANI (@ANI) June 29, 2020