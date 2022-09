ब्रिटनमध्ये हिंदू मंदिर ‘पाकिस्तानी मुस्लिमांच्या’ निशाण्यावर, भगव्या ध्वजाचाही अपमान

ब्रिटनमध्ये हिंदुस्थानी आणि विशेषतः हिंदूंना सातत्याने लक्ष्य केले जात आहे. अशीच आणखी एक घटना ब्रिटनमधील लीसेस्टरमध्ये पाहायला मिळाली असून तिथे एका हिंदू मंदिरावर हल्ला करण्यात आला आहे. एका व्यक्तीने मंदिराबाहेरील भगव्या ध्वजाचा देखील अपमान केला. ब्रिटनमधील हिंदू मंदिरावरील हल्ल्याबाबत हिंदुस्थानी उच्चायुक्तांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

ब्रिटनमधील लीसेस्टरमध्ये एका व्यक्तीने मंदिराबाहेरील भगवा ध्वज उखडला. ज्याचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी क्रिकेटवरून झालेल्या वादानंतर ही घटना समोर आली आहे. पाकिस्तानी मुस्लिम जमावाने ही घडवली असल्याचे बोलले जात आहे.

Any other group acting like this, would see cops in riot gear out – why are @leicspolice taking such a soft line with these thugs?#Leicester

