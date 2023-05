जम्मू-कश्मीरमध्ये लष्कराचे वाहन दरीत कोसळले; एक जवान शहीद, 6 जखमी

जम्मू-कश्मीरमध्ये ( Jammu and Kashmir) लष्कराच्या वाहनांचे अपघातसत्र सुरुच आहे. रविवारी सायंकाळी पुंछ (Poonch) जिल्ह्यातील मनकोट सेक्टरमध्ये (Mankot sector) बीएसएफ (Border Security Force) जवानांना घेऊन जाणारे वाहन दरीमध्ये कोसळले. या दुर्घटनेमध्ये एक जवान शहीद झाला असून 6 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास मनकोट सेक्टरमध्ये बीएसएफच्या जवानांना घेऊन जाणाऱ्या लष्कराच्या वाहनाला जिरात ताकिया शरीफजवळ अपघात झाला. लष्कराचे वाहन अनियंत्रित होऊन 250 फूट खोल दरीमध्ये कोसळले. या दुर्घटनेमध्ये वाहनाचा चक्काचूर झाला असून घटनेची माहिती मिळताच जम्मू-कश्मीर पोलीस आणि स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

पोलीस आणि स्थानिक नागरिकांनी खोल दरीमध्ये उतरून जखमी जवानांना बाहेर काढले. जखमी जवानांना तात्काळ जवळच्या लष्करी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र यातील एका जवानाचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी असून त्यांच्यावर लष्कराच्या मेडिकल कॅम्पमध्ये उपचार सुरू आहेत. यातील चौघांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती मिळतेय.

