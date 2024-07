Budget 2024 Live Update: अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजारात उत्साह, निर्देशांकाची उसळी

>केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राष्ट्रपती भवनाच्या दिशेने रवाना

> मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक 159 अंकांनी वधारून 80,660 वर पोहोचला

> अर्थसंकल्पापूर्वी शेअर बाजारात उत्साह, अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या घोषणांची उद्योग क्षेत्राला अपेक्षा

> केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थ मंत्रालयात पोहोचल्या

#WATCH | Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Ministry of Finance

She will present the Union Budget today pic.twitter.com/ZK5q6V1aSA

— ANI (@ANI) July 23, 2024