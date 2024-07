Budget 2024 Live Update: एक कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रमाची घोषणा, अर्थसंकल्पाचे वाचन सुरू

> अर्थसंकल्प सादर होताच शेअर बाजार कोसळला

>Budget 2024 Nirmala Sitharaman: जाणून घ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात आदिवासींसाठी कोणती घोषणा

> पूर्वेकडील राज्यांसाठी पूर्वोदय योजनेची घोषणा

देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासासाठी अर्थमंत्र्यांनी पूर्वोदय योजना जाहीर केली आहे. केंद्राने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत मानव संसाधन विकास आणि मूलभूत विकासाकडे लक्ष दिले जाणार आहे. या योजनेत बिहारसाठी अनेक दणदणीत भेट दिल्या आहेत. अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अंतर्गत गया येथे एक औद्योगिक केंद्र बांधले जाईल. सांस्कृतिक केंद्रे आधुनिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित केली जातील. या मॉडेलचे नाव ‘विकास भी विरासत भी’ असे असेल.

याशिवाय रस्त्यांची जोडणीही वाढवण्यात येणार आहे. याअंतर्गत पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर भागलपूर द्रुतगती मार्ग, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा द्रुतगती मार्ग बांधण्यात येणार आहेत. याशिवाय बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दोन पदरी पूलही बांधण्यात येणार आहे. यासाठी 26000 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

पिरपेंटी येथे 21400 कोटी रुपये खर्चून 2400 मेगावॅट क्षमतेचा पॉवर प्लांट बांधण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये नवीन विमानतळ आणि वैद्यकीय महाविद्यालयही बांधले जाणार आहे. भांडवली गुंतवणुकीसाठी बिहारलाही मदत दिली जाईल.

> विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील कोपर्थी क्षेत्र आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील ओरवाकल क्षेत्राच्या विकासासाठी निधी दिला जाईल.

> देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी पोलावरम सिंचन प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.

> इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 हून अधिक शाखा ईशान्येकडील भागात स्थापन केल्या जातील.

> एक कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप कार्यक्रमाची घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘सरकार 500 बड्या कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक योजना सरकार सुरू करणार आहे. यामध्ये 5000 रुपये प्रति महिना इंटर्नशिप भत्ता आणि 6000 रुपये एकरकमी मदत दिली जाईल.

>महिला आणि बालकल्याणासाठी केंद्राकडून 3 लाख कोटींची तरतूद

महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

> शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर सवलत

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मध्ये दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3% वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील.

> केंद्राकडून बिहार-आंध्रसाठी मोठी भेट, भरीव आर्थिक तरतूद

केंद्र सरकारने बिहारमध्ये रस्त्याच्या विकासासाठी 26 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यासोबतच बिहारमध्ये नवे विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये उभारण्याची घोषणा केली आहे. यासगळ्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत देखील केली जाणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. आंध्र प्रदेशला राजधानीच्या विकासासाठी अतिरिक्त 15 हजार कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.

> रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपये

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्कृष्ट आहे. देशाची चलनवाढ स्थिर राहून 4% च्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे. गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई, मध्यमवर्गावर सतत लक्ष केंद्रित केले जात आहे. ते म्हणाले की, रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

> सरकारचे 9 प्राधान्यक्रम

1. शेती

2. रोजगार

3. सामाजिक न्याय

4. उत्पादन आणि सेवा

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. नवे उपक्रम

8. संशोधन आणि विकास

9. पुढील पिढीतील सुधारणा

>कठीण काळातही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चमक कायम: निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळासाठी अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू झाले असून त्या म्हणाल्या की, ‘ देशातील जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विश्वास व्यक्त केला आहे. ऐतिहासिक तिसऱ्यांदा त्यांची पुन्हा निवड झाली आहे’. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कठीण काळातही हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था चमकत आहे’.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presents the first Budget of the third consecutive Modi government

FM says, “The people of India have reposed their faith in the govt led by PM Modi and re-elected it for the historic third term…” pic.twitter.com/kgCcvEMECx

