Budget 2025 – इन्कम टॅक्समधील सूट म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरं, फक्त 6 कोटी करदात्यांना होणार फायदा! माजी अर्थमंत्र्यांनी लगावला टोला

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न टॅक्स फ्री करण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पण ही घोषणा किती फुसकी आहे? तिचा किती नागरिकांना फायदा होईल? याची आकडेवारी मांडत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याची घोषणा ही उंटाच्या तोंडात जिरं, अशी असल्याची टीका यशवंत सिन्हा यांनी केली आहे.

मागील अर्थसंकल्पांप्रमाणे या अर्थसंकल्पावर एक-दोन दिवस जोरदार चर्चा होईल. मग सगळे लोक हे विसरून जातील आणि आपल्या कामकाजाला लागतील. अर्थसंकल्पाबद्दल लोकांमध्ये फारशी उत्सुकता दिसून आली नाही. पण या अर्थसंकल्पातून सर्वात मोठा फायदा मध्यमवर्गाला होईल. मध्यमवर्गातही जे इन्कम टॅक्स भरतात, त्यांना सूट मिळाली आहे. त्यातून काही पैसा हाती येईल, हा पैसा नागरीक बाजारात खर्च करतील आणि त्यामुळे बाजारा एक नवा उत्साह निर्माण होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे यशवंत सिन्हा म्हणाले.

