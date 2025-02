Budget 2025 – गोळीबाराच्या जखमेवर Band-Aid चा उपाय; राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल

Budget 2025 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र, या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी काहीही नसल्याने विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. गोळीबाराच्या जखमेवर फक्त पट्टी बांधण्याचा ( Band-Aid लावण्याचा) हा प्रकार असल्याची टीकी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अर्थसंकल्पावर केली आहे.

A band-aid for bullet wounds!

Amid global uncertainty, solving our economic crisis demanded a paradigm shift.

But this government is bankrupt of ideas.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2025