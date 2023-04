ताजमहाल तोडा, कुतुबमिनारही पाडून टाका, भाजप आमदाराची पंतप्रधानांकडे मागणी

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या शिफारशीनुसार दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून मुगल काळातील काही अध्याय हटवण्यावरुन वाद थांबण्याचे नावच घेत नाहीये. हा वाद सुरू असतानाच आसामचे भाजप आमदार रूपज्योती कुर्मी यांनी एक नवी मागणी करून सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आमदाराने आग्रा येथील ताजमहाल पाडण्याची मागणी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी कुतुबमिनारही पाडण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी करतानाचा कुर्मी यांचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मुगल बादशाह खरोखरच आपली पत्नी मुमताजवर प्रेम करत होते का, याची सत्यता तपासण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यांच्या या मागण्यांमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

रूपज्योती कुर्मी यांनी मुगल काळात बांधण्यात आलेला ताजमहाल आणि कुतुबमिनार पाडून त्याजागी मंदिर उभारण्याची मागणी केली आहे. तसेच मंदिर बांधण्यासाठी आपण आपला एक वर्षाचा पगार दान करण्यासाठी तयार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहेत. ‘पंतप्रधानांना ताजमहाल आणि कुतुबमिनार पाडण्यासाठी मी विनंती करत असून या दोन्ही स्मारकांऐवजी जगातील सर्वात सुंदर मंदिरे बनवली जावीत. त्या दोन्ही मंदिरांची वास्तुकला अशी असायला हवी की त्यांच्या आजुबाजुला कोणतीही अन्य स्मारकाशी तुलना होऊ शकत नाही.’ असे कुर्मी यांनी म्हटले आहे. 17 व्या शताब्दीला राजाने मुमताजच्या मृत्यूनंतर आणखी तीन वेळा लग्न का केलं? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. कुर्मी यांनी दावा केला आहे की जगातील सात आर्श्चयांपैकी एक असलेला ताज महाल हा हिंदू राजघराण्यांच्या संपत्तीच्या मदतीने बनवला होता.

#WATCH | Taj Mahal is not the symbol of Love. Shah Jahan built Tajmahal in memory of his 4th wife Mumtaz. If he loved Mumtaz, then why he married three times more after the death of Mumtaz: Rupjyoti Kurmi, BJP (05.04) pic.twitter.com/raMN4obqdj

— ANI (@ANI) April 6, 2023