Buldhana Bus Accident – ड्रायव्हर, क्लिनर पोलिसांच्या ताब्यात; दोघांना साधे खरचटलेलेही नाही, चौकशी सुरू

नागपूरहून पुण्याकडे निघालेल्या विदर्भ ट्रॅव्हल्सच्या लक्झरी बसला समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झाला. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजाजवळ पिंपळखुटा येथे शुक्रवारी मध्यरात्री दीड ते दोनच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर बसने पेट घेतल्याने 25 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर ड्रायव्हर, क्लिनरसह आठ जणांचा जीव वाचला. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

समृद्धी महामार्गावर अपघातग्रस्त झालेल्या बसमध्ये 33 प्रवासी होते. यातील 25 प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला असून डीएनए चाचणीद्वारे त्यांची ओळख पटवण्यात येणार आहे. मात्र या भीषण अपघातात ड्रायव्हर आणि क्लिनरला साधे खरचटलेलेही नाही, अशी माहिती भाजपचे नेते गिरीष महाजन यांनी माध्यमांशी बोलताना दिले.

चाक फुटले की चालकाला झोप लागली?

दरम्यान, ड्रायव्हरला झोप लागल्याने अपघात झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. यामुळे बस खांबावर धडकली आणि त्यानंतर दुभाजकाला धडकून उलटली. मात्र हा अपघात टायर फुटून झाल्याचे ड्रायव्हरचे म्हणणे आहे. याचा तपास केला जाईल. रस्त्यावर कुठेही टायर फुटल्याचे किंवा घसरल्याचे पट्टे दिसत नाहीय. त्यामुळे ड्रायव्हरला झोप लागली आणि बस खांबावर आदळली हे स्पष्ट दिसतंय, असेही महाजन म्हणाले. सध्या चालक शेख दानीश शेख इस्माईल, अरविंद राठोड आणि क्लिनर संदीप राठोड यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी केली जाणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

अपघातातून बचावलेला योगेश म्हणतो…

या भीषण अपघातातून बचावलेला योगेश गवई याने नक्की काय घडले याची माहिती दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगरला जाण्यासाठी मी नागपूरहून विदर्भ ट्रॅव्हेल्सची बस पकडली. समृद्धी महामार्गावर ही बस उलटली अन् लगेचच तिने पेट घेतला. माझ्यासह 3-4 लोकं खिडकीच्या काचा फोडून बाहेर आले. मी एका तरुणाला बाहेर खेचले. आम्ही बसवरून उड्या मारल्या आणि क्षणात जोरात ब्लास्ट झाला… त्यानंतर थोड्यावेळात अग्निशमन दलाच्या गाड्या आल्या अन् त्यांनी आग विझवली, अशी माहिती योगशने दिली.

#WATCH | I boarded the Vidarbha Travels bus from Nagpur for Aurangabad. The bus overturned and caught fire immediately after it met with an accident on Samruddhi Mahamarg expressway. 3-4 people broke the window and escaped, soon after there was a blast in the bus: Yogesh Ramdas… pic.twitter.com/sh1lg8lmMg

— ANI (@ANI) July 1, 2023